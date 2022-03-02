В Баку состоялся мастер-класс по приготовлению японских блюд

Посольство Японии в Азербайджане организовало мастер-класс по приготовлению японских блюд с участием шеф-повара Мацусита Тайсей.

Посольство Японии в Азербайджане организовало мастер-класс по приготовлению японских блюд с участием шеф-повара Мацусита Тайсей.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада.

Дипломат напомнил, что в этом году Азербайджан и Япония отмечают 30-летие установления дипотношений.

"Цель сегодняшнего мероприятия - показать жителям Баку японскую кухню, которая является частью нашей культуры, а также познакомить азербайджанских шеф-поваров с нюансами приготовления японских блюд. Эти блюда традиционные и будут представлены в виде сета, также в дальнейшем их можно будет включить в меню в ресторанах", - заявил посол.