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    В Баку состоялся концерт традиционной румынской музыки

    Вначале выступил посол Румынии в Азербайджане Дан Янку© Report.az

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Международном Центре Мугама в Баку состоялся концерт традиционной румынской музыки.

    Как сообщает Report, вначале выступил посол Румынии в Азербайджане Дан Янку, который сообщил, что в понедельник две страны будут отмечать 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией.

    Он отметил высокий уровень партнерства между двумя государствами.

    После выступления посла Доина Лаврич Паргель и Даниэль Поп, совместно с другими азербайджанскими исполнителями национальной музыки, исполнили традиционные румынские песни, играя на национальных музыкальных инструментах. 

    Отметим, что это был первый концерт в рамках проекта "Жемчужины национальной музыки", проводимого Международным Центром Мугама.

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