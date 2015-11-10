В Баку отметили День независимости Польши

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку по случаю Дня независимости Польши состоялся концерт польского пианиста Якуба Дера.

Как сообщает Report, на концерте, состоявшемся в Театре музыки, участвовали послы зарубежных стран, проживающие в Баку поляки и любители польской классической музыки.

Выступивший вначале посол Польши в Азербайджане Марек Цалка сказал, что Польша сегодня отмечает 97-летие восстановления своей независимости спустя годы раздробленности. В этом плане он отметил, что празднование значимого для истории страны праздника пройдет под звуки великих произведений не менее великого польского композитора Фредерика Шопена.

Затем на сцену вышел Якуб Дера, который исполнил самые известные композиции Фредерика Шопена, такие как "Полонез", "Мазурка", "Ноктюрн", "Grande valse brillante" и др.

Концерт завершился бурными овациями гостей.