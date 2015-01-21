Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялся джаз-концерт "Латвийские настроения".

Как сообщает Report, концерт посвящен началу председательства Латвии в Совете Европейского союза.

Вначале гостям вечера был представлен ролик, представляющий красоты Латвии, а также образ жизни латвийцев.

Затем слово взял посол Латвии в Азербайджане Хардийс Бауманис. Он сообщил, что с 1 января и в течение полугода Латвия будет председательство вать в Совете ЕС, а также выразил надежду, что председательство будет успешным.

Выступивший затем госсекретарь министерства иностранных дел Латвии Андрийс Пилдеговичс сказал, что в этом году совершает первый иностранный визит в дружественный Азербайджан. Он отметил, что за последние 20 лет это уже 5-й его визит в Азербайджан: "Азербайджан для нас важный партнер. Отношения между ЕС и Азербайджаном прогрессируют. Надеюсь, что эти отношения будут дальше углубляться и развиваться. Наша повестка с Азербайджаном обширная".

Затем известные джазовые исполнители Йоланта Гульбе-Пашкевич, Денисс Пашкевич (Латвия) и Ганс Антехед (Швеция) исполнили популярные композиции из своего репертуара.

Отметим, что на концерте участвовали послы зарубежных стран, проживающие в Азербайджане латвийцы, представители общественности, а также замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.