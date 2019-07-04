Бурные эмоции и зажигательные ритмы: в Баку состоялся концерт колумбийской группы - ФОТО

В Баку состоялся концерт колумбийской группы Puerto Candelaria.
Как сообщает Report, мероприятие было организовано посольством Колумбии в Азербайджане.
Концерт Puerto Candelaria прошел в рамках турне группы по странам Европы. После Азербайджана музыканты выступят на сценах Турции, Польши, России, Португалии, Ирландии и Венгрии.
Puerto Candelaria- музыкальная группа, образованная в 2000 году в Медельине (Колумбия), позиционирует себя как совершенно новый и оригинальный вид музыкального шоу.
Их идея спустя годы была провозглашена самым смелым, противоречивым и новаторским колумбийским музыкальным проектом последних лет.
Puerto Candelaria исполняет свои композиции на основе звучания популярных колумбийских ритмов, полных воображения и волшебного духа, которые вызывают яркие эмоции у зрителей по всему миру.
Они создали свои собственные ритмы, такие как Cumbia Underground и Jazz a lo Colombiano.
Tural AsadiАвтор новости