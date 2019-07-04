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Бурные эмоции и зажигательные ритмы: в Баку состоялся концерт колумбийской группы - ФОТО

В Баку состоялся концерт колумбийской группы

В Баку состоялся концерт колумбийской группы Puerto Candelaria.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано посольством Колумбии в Азербайджане.

Концерт Puerto Candelaria прошел в рамках турне группы по странам Европы. После Азербайджана музыканты выступят на сценах Турции, Польши, России, Португалии, Ирландии и Венгрии.

Puerto Candelaria- музыкальная группа, образованная в 2000 году в Медельине (Колумбия),  позиционирует себя как совершенно новый и оригинальный вид музыкального шоу.

Их идея спустя годы была провозглашена самым смелым, противоречивым и новаторским колумбийским музыкальным проектом последних лет.

Puerto Candelaria исполняет свои композиции на основе звучания популярных колумбийских ритмов, полных воображения и волшебного духа, которые вызывают яркие  эмоции у зрителей по всему миру.

Они создали свои собственные ритмы, такие как Cumbia Underground и Jazz a lo Colombiano. 

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