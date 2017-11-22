В Баку состоялся концерт известной португальской исполнительницы фаду

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт известной португальской певицы, музыканта и исполнительницы фаду Марии Ана Бобоне. Как сообщает Report, открывший вечер временный поверенный в делах Португалии в Азербайджане Жорже Фонсека отметил, что мероприятие посвящено 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Португалией.

Он высоко оценил двусторонние связи между странами, отметив важность сотрудничества в сфере культуры.

Далее Мария Ана Бобоне исполнила композиции в жанре фаду (порт. fado) - португальский музыкальный и танцевальный жанр. Буквально слово "фаду" означает "фатум", "судьба", доминантной эмоцией в произведениях является принятие горькой судьбы.

В своем творчестве исполнительница фаду М. А. Бобоне, единодушно признанная одной из лучших в этом жанре, совмещает традиции лучших голосов фаду предыдущих поколений и свой собственный неповторимый стиль.

В своем последнем альбоме Fado & Piano, выпущенном в 2012, Мария Ана привнесла очередную инновацию в современное Фаду и первой возродила давнюю традицию — аккомпанемент на фортепьяно. Она аккомпанирует себе сама, также играет на традиционной гитаре, сочиняет собственные песни и аранжировки.

Также в ходе мероприятия состоялась дегустация португальских вин.