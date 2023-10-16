В Баку состоялся гала-концерт, посвященный 30-летию создания ТЮРКСОЙ

В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся гала-концерт "Мы вместе", посвященный 30-летию со дня основания ТЮРКСОЙ - Международной организации тюркской культуры.

В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся гала-концерт "Мы вместе", посвященный 30-летию со дня основания ТЮРКСОЙ - Международной организации тюркской культуры.

Как передает Report, в начале мероприятия заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религий Администрации президента Фарах Алиева зачитала поздравительное послание президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ.

Выступивший на мероприятии генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку в подготовке и проведении мероприятий, посвященных юбилею организации и за то, что Азербайджан всегда рядом со странами тюркского мира.

Султан Раев также отдал дань уважения светлой памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 100-летие которого отмечается в этом году.

"Мы отмечаем 30-летие нашей организации большой концертной программой в Баку. До этого мы отметили юбилей ТЮРКСОЙ незабываемыми концертами в Алматы, Бишкеке, Ташкенте и Ашхабаде", – добавил генеральный секретарь организации.

В выступлениях особо отмечались символическое значение даты 15 октября и поднятия в этот день Государственного флага Азербайджана в Ханкенди Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, что стало еще одним свидетельством исторической Победы азербайджанского народа. Подчеркивалось, что президент Ильхам Алиев выполнил все обещания, данные им азербайджанскому народу при своем избрании 20 лет назад и что сегодня азербайджанцы гордятся тем, что Государственный флаг развевается во всем Карабахе.

По случаю 30-летия ТЮРКСОЙ народный писатель Эльчин Эфендиев, народные артисты Полад Бюльбюльоглу, Шафига Мамедова, Нуреддин Мехдиханлы и Фаиг Суджаддинов, народные художники Фархад Халилов и Сакит Мамедов были награждены медалью организации "Шараф".

Мероприятие продолжилось выступлениями вокалистов, музыкальных коллективов и танцевальных ансамблей из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана.

Концертная программа завершилась композицией "Азербайджан – край огней" с участием всех коллективов и солистов.

Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой, организованной по случаю 30-летия ТЮРКСОЙ в Центре Гейдара Алиева.

В этом году исполняется 30 лет со дня создания Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ. На состоявшейся 12 июля 1993 года в Алматы встрече с участием министров культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана было подписано соглашение о создании Объединенной администрации тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ). С 2009 года структура называется Международной организацией тюркской культуры. Секретариат организации находится в столице Турции Анкаре.

Азербайджан активно участвует в деятельности организации, которая осуществила много проектов, связанных с популяризацией культурного и исторического наследия азербайджанского народа. В этом году в Азербайджане во второй раз реализуется инициатива ТЮРКСОЙ «Культурная столица тюркского мира». В 2016 году этот титул был присвоен городу Шеки, а в 2023 году культурной столицей тюркского мира был объявлен город Шуша.

В этом году Азербайджан также осуществляет координацию работы Постоянного совета ТЮРКСОЙ.