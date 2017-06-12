В Баку состоялось показательное выступление военного оркестра Великобритании

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Согласно плану военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 12-го июня в Учебном и тренировочном центре Вооруженных сил состоялось совместное показательное выступление военного оркестра Королевской армии Великобритании и Северной Ирландии и Отдельного образцового военного оркестра министерства обороны Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

За выступлением оркестров наблюдали чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане, госпожа Керол Мери Крофтс, военный атташе полковник-лейтенант Дэвид Этхелль, а также личный состав Учебного и тренировочного центра и Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

В исполнении военных оркестров прозвучали отрывки из известных современных и классических музыкальных произведений азербайджанских, английских и мировых композиторов, а также знаменитые военные марши разных стран. Во время исполнения музыки военные оркестры при движении продемонстрировали приёмы и способы перестроения.

В рамках визита будут также организованы концерты и совместные показательные выступления военного оркестра Объединенного Королевства в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева и под открытым небом на площади Фонтанов.