В Баку состоялось открытие выставки "Второе дыхание"

При совместном сотрудничестве Министерства культуры Азербайджана, Общественного объединения Cultural Network House (CNH) и Музея современного искусства состоялась церемония открытия выставки "Второе дыхание".

При совместном сотрудничестве Министерства культуры Азербайджана, Общественного объединения Cultural Network House (CNH) и Музея современного искусства состоялась церемония открытия выставки "Второе дыхание".

Как сообщает Report, на открытии присутствовали министр культуры Анар Керимов, представители государственных структур, деятели культуры.

В своем выступлении A.Керимов рассказал о важности проекта для азербайджанского искусства и ценности выставленных произведений.

Затем выступили деятели культуры.

В завершение гости ознакомились с произведениями, представленными на выставке.

Отметим, что на выставке представлены 72 работы 41 художника, написанные в период с 1960-го по 1990-ые годы. Среди представленных произведений работы художников Саттара Бахлулзаде, Таира Салахова, Тогрула Нариманбекова, Салама Саламзаде, Хафиз Мамедов, Микаила Абдуллаева и др.