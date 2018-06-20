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    В Баку состоялось открытие выставки, посвященной столетию объединения Румынии

    Выставка продлится до 10 июля
    © Report

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Баку в Национальной библиотеке им. Ахундова состоялось открытие выставки, посвященной столетию объединения Румынии.

    Как  сообщает  Report, мероприятие  организовано музеем Котрочени в Бухаресте.

    Выступивший на церемонии открытия выставки посол Румынии в Азербайджане Дан Янку отметил, что этот год очень символичен для Азербайджана и Румынии: "Румыния в этом году отмечает столетие своей идентификации, воссоединения, а Азербайджан -  столетие Азербайджанской Демократической Республики".

    По словам директора музея Котрочени выставка в основном посвящена королю Фердинанду и королеве Марии, которые сыграли основную роль в объединении Румынии.

    "Эта выставка олицетворение мира, мостов дружбы и сотрудничества. Она также отражает историю, культуру и архитектуру Румынии",- отметил он.

    Депутат  Милли Меджлиса, член межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Румыния Ганира Пашаева отметила тесные связи между двумя странами.

    "Азербайджан и Румыния - стратегические партнеры, страны связывают многовековые отношения. Эта выставка важна с точки зрения укрепления отношений между нами и доведения информации о Румынии до азербайджанской общественности",- подытожила парламентарий.

    Отметим, выставка продлится до 10 июля.

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