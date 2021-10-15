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В Баку открылся Украинский центр

В Баку открылся Украинский центр Сегодня в Баку состоялось открытие Украинского центра Культуры при поддержке посольства Украины в Азербайджане.
Kультурная политика
15 октября 2021 г. 17:12
В Баку открылся Украинский центр

В Баку открылся Украинский центр при поддержке посольства этой страны в Азербайджане.

Как передает Report, посетители Центра смогут ознакомиться поближе с украинской культурой. В центре функционирует центр по обучению граждан Азербайджана в Украине, в ближайшее время начнется преподавание курсов украинского языка. Также там можно приобрести национальные рубашки-вышиванки.

Как заявил на открытии посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, сегодняшний день - особенный для двусторонних отношений. "Сегодня открылся долгожданный украинский центр и пользуясь случаем, я хотел бы выразить признательность и местной власти, поскольку с сегодняшнего дня в Баку мы имеем целый украинский квартал...Мы хотим, чтобы больше и украинцев и азербайджанцев знали о потенциале туристического бизнеса, не только получали информацию, но и реализовали для себя интересные проекты, которые будут представлены на базе центра",- заявил посол.

По его словам, в будущем в открывшемся Центре планируется также развивать проекты, связанные с обменом студентов и реализацией совместных исследовательских программ прежде всего в сфере IT.

В рамках открытия Украинского центра был также подписан меморандум о сотрудничество в сфере экономики, туризма и образования между Главой ассоциации туризма Рауфом Гаджиевым и заместителем директора курортно-санаторного комплекса "Миргород" Дмитрием Белоградом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Ukrayna Mərkəzi açılıb

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