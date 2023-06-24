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В Баку состоялось открытие первого кулинарного фестиваля Taste of Europe

В Баку состоялось открытие первого кулинарного фестиваля Taste of Europe В Баку состоялось открытие первого европейского кулинарного фестиваля Taste of Europe.
Kультурная политика
24 июня 2023 г. 18:23
В Баку состоялось открытие первого кулинарного фестиваля Taste of Europe

В Баку состоялось открытие первого европейского кулинарного фестиваля Taste of Europe.

Как передает Report, фестиваль организован представительством ЕС в Азербайджане.

На открытии фестиваля выступил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко. От отметил, что отношения между Азербайджаном и странами ЕС очень близки, и с каждым днем эти отношения все больше укрепляются.

Посольства Болгарии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Польши и Румынии знакомят посетителей с национальными блюдами своих стран. На фестивале также представлен стенд Азербайджана.

Отметим, что фестиваль призван продемонстрировать жителям Баку европейскую кухню.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Taste of Europe” kulinariya festivalının açılışı olub

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