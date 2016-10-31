Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие фестиваля мескаля.

Как сообщает Report, открытие состоялось в резиденции посла Мексики в Азербайджане, на котором участвовали журналисты ведущих СМИ и блогеры.

Вначале известный мексиканский мескалье Серхио Иннургарро дал информацию о видах мескаля и способах его приготовления. Было отмечено, что мескаль является национальным напитком Мексики, который изготавливают из листьев агавы. Также было сообщено, что фестиваль мескаля в Баку пройдет до 5 ноября и проводится в то время, когда в Мексике отмечают День мертвых - один из самых известных праздников страны.

Отметим, что фестиваль мескаля проводится в Баку во второй раз. Дегустация этого напитка будет проходить в известных ресторанах Баку.