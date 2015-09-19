Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие фестиваля культуры Малайзии. Как сообщает Report, мероприятие, открывшееся в Бакинском национальном приморском парке, началось с исполнения национального танца Малайзии, после чего прозвучали государственные гимны двух стран.

Выступивший затем заместитель генерального секретаря по культуре Министерства туризма и культуры Малайзии Датук Абдул Гафар Тамби поприветствовал гостей и отметил важность проведения подобного фестиваля в Баку. По его словам, понимание культурного наследия важно также для понимания двух народов. Он выразил надежду, что культурный фестиваль понравится азербайджанским зрителям и после этого больше граждан Азербайджана захотят посетить Малайзию.

В свою очередь, замминистра культуры Азербайджана Адалет Велиев отметил, что культурный фестиваль братской для Азербайджана Малайзии проводится в Баку впервые. А.Велиев назвал культуру мостом между двумя народами.

После выступлений была представлена танцевальная программа. Кроме того, гости фестиваля смогли получить информацию об образцах культуры и кулинарии Малайзии.