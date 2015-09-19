В Баку состоялось открытие "Европейского городка" - ФОТО

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Ичеришехер в Баку состоялось открытие "Европейского городка". Как сообщает Report, фестиваль "Eurovillage-2015" организован представительством Европейского Союза в Азербайджане и проводится в столице третий год подряд.

Целью проведения фестиваля является ознакомление жителей Баку в европейскими традициями и культурой.

C 11 до 20:00 гости фестиваля смогут принять участие в различных конкурсах, викторинах, спеть караоке и т.д. Мероприятие завершится концертом британской группы Peatbog Faeries.

""Европейский городок" проводится совместно с посольствами стран ЕС. Его целью является ознакомление с различными традициями и культурой стран Евросоюза. Надеемся, что сегодняшний день останется в памяти и будет интересен как взрослым, так и детям. Верим, что посредством этого мероприятия сможем привлечь больший интерес к ознакомлению с европейскими странами", - заявила, комментируя мероприятие, глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.