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    В Баку состоялось открытие Дней культуры Дагестана в Азербайджане

    Глава Дагестана ознакомился с развернутой во Дворце Гейдара Алиева экспозицией Искусство народов Дагестана

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялось официальное открытие Дней культуры Республики Дагестан в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в открытии принял участие находящийся с рабочим визитом в Баку глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. 

    Он ознакомился с развернутой во Дворце Гейдара Алиева экспозицией "Искусство народов Дагестана", посвященной  декоративно-прикладным искусствам, традиционным ремеслам и народным художественным промыслам Дагестана.

    Далее состоялся концерт из выступлений ведущих дагестанских артистов и коллективов.

    Программа пребывания дагестанской делегации продолжится 13 мая в Хачмазе и Гусаре, где с концертами и спектаклями выступят мастера искусств, творческие и актерские коллективы Дагестана.

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