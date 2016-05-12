В Баку состоялось открытие Дней культуры Дагестана в Азербайджане

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялось официальное открытие Дней культуры Республики Дагестан в Азербайджане.

Как сообщает Report, в открытии принял участие находящийся с рабочим визитом в Баку глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Он ознакомился с развернутой во Дворце Гейдара Алиева экспозицией "Искусство народов Дагестана", посвященной декоративно-прикладным искусствам, традиционным ремеслам и народным художественным промыслам Дагестана.

Далее состоялся концерт из выступлений ведущих дагестанских артистов и коллективов.

Программа пребывания дагестанской делегации продолжится 13 мая в Хачмазе и Гусаре, где с концертами и спектаклями выступят мастера искусств, творческие и актерские коллективы Дагестана.