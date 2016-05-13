В Баку состоялось открытие "Дней Америки"

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие фестиваля "Дни Америки".

Как сообщает Report, в рамках фестиваля предусмотрены живое исполнение музыкальных программ, выступления групп современного танца, показы фильмов, развлекательные детские программы и другие мероприятия.

Целью мероприятия является продемонстрировать гражданам Азербайджана разнообразие американской культуры и способствовать расширению взаимопонимания между двумя странами.

Как заявил на открытии посол США в Азербайджане Роберт Секута, между США и Азербайджаном есть много общего. Отметив присущие обеим странам толерантность и принятие других культур, посол подчеркнул, что мероприятие в рамках "Дней Америки", которые пройдут всю следующую неделю, покажут разнообразие жизни США. Он отметил, что открывший "Дни Америки" концерт, на котором азербайджанские музыканты исполнят произведения композиторов США, является примером продуктивного сотрудничества.

Замминистр культуры и туризма Азербайджана Севда Мамедалиева выразила уверенность, что проведение "Дней Америки" в Азербайджане внесет свой вклад в дальнейшее сотрудничество между Азербайджаном и США.

Отметим, что на концерте, состоявшемся в Государственной филармонии и открывшем "Дни Америки", Азербайджанский государственный симфонический оркестр исполнил произведения таких композиторов, как Джордж Гершвин и Леонард Бернстайн.

Мероприятия охватят также регионы Азербайджана. Фестиваль завершится 21 мая.

Вход на все мероприятия будет открытым и бесплатным для общественности.