В Баку состоялось открытие Музея жертв политических репрессий

24 мая в административном здании аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное открытию Музея жертв политических репрессий.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, в мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, министр культуры Абульфас Гараев, начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев, председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, первый заместитель генерального прокурора Рустам Усубов, военный прокурор Ханлар Велиев, уполномоченный по правам человека Эльмира Сулейманова, председатель Союза писателей Азербайджана Анар, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, директор Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана Ягуб Махмудов, начальник Национального архивного управления Азербайджана Аскер Расулов, депутаты Милли Меджлиса Али Гусейнли, Айдын Мирзазаде, Афлатун Амашов, Агиль Аббас и другие официальные лица.

На мероприятии выступили начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев, министр культуры Абульфас Гараев, председатель Союза писателей Анар, директор Института истории Ягуб Махмудов, начальник Службы госбезопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев.

Выступившие на мероприятии отметили, что экспозиция музея свидетельствует о самых печальных страницах азербайджанской истории, репрессивной политике СССР в 1920-1950-х годах, в результате которой десятки тысяч общественных и государственных деятелей, представителей науки, культуры, искусства, рядовых граждан были подвергнуты политическим репрессиям. Несмотря на то, что во второй половине 1950-х годов жертвы политических репрессий были реабилитированы, в тот период был установлен запрет на распространение какой-либо информации о репрессиях. Лишь после обретения независимости общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 15 марта 1996 года был подписан закон "О реабилитации жертв политических репрессий", благодаря которому этим событиям впервые была дана правовая оценка.

Было отмечено, что открытие Музея жертв политических репрессий в административном здании аппарата ГПС в рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею пограничной охраны Азербайджана, является вкладом в историю страны. Это носит символический характер и непосредственно связано с тем фактом, что после 1925 года в данном здании функционировали главные репрессивные органы государства. В подвале здания находились камеры содержания, следственные комнаты, места расстрела приговоренных к смертной казни. Одной из основных целей создания музея является воздаяние дани уважения памяти жертв репрессий, а также информирование молодого поколения о кровавых страницах нашего недалекого прошлого.

Основу экспозиции музея составляют фотографии и документы, полученные из Архива политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики, Государственного архива кинофотодокументов Национального архивного управления Азербайджанской Республики, архива Службы государственной безопасности, а также композиции местных мастеров. Некоторые документы были предоставлены архивами Российской Федерации и музеем политических репрессий Казахстана - АЛЖИР. В процессе создания экспозиций была оказана помощь Министерством культуры и Институтом истории им.А.Бакиханова.

В главном зале музея на стенде "Говорящие документы" размещены копии принятых в 1920-1930-е годы документов, являющихся свидетельством репрессий. Особое внимание привлекает указ Коменданта города Баку от 26 мая 1920 года, который является одним из первых документов, узаконивающих репрессии. Положение из указа "Дом, из которого будет произведен выстрел, подвергнется пушечному обстрелу, каждое лицо от 16 до 50 лет будет расстреливаться без суда. Подающие сигнал и знак будут расстреляны на месте" открыто демонстрирует особую жестокость по отношению к местному населению. Другим документом, привлекающим внимание, является решение Центрального Исполнительного Комитета СССР от 1 декабря 1934 года. По этому решению на процесс расследования и рассмотрения уголовных дел по актам террора выделялось не более 10 дней, допросы должны были проходить без участия сторон. Кассационная жалоба на вынесенный приговор, в том числе прошения о помиловании, не рассматривались, смертная казнь исполнялась на месте сразу после вынесения приговора.

Один из выставочных стендов в главном зале посвящен военным деятелям Азербайджана, ставшим жертвами репрессий. На стенде представлены информация и фотографии генералов, служивших в период Азербайджанской Демократической Республики, таких как Габиб бек Салимов, Фирудин бек Везиров, Сулейман бек Сулькевич, Ибрагим ага Усубов и другие, а также военнослужащих Азербайджанской ССР - генералов Джамшида Нахчыванского и Гамбая Везирова, полковников Галиба Векилова, Мамеда Вейсова, Сейфуллы Мехтиева и других.

Следующий стенд посвящен гонениям на представителей азербайджанской молодежи, которые в январе 1920 года правительством Азербайджанской Демократической Республики были отправлены на учебу в вузы Европы, а после возвращения на Родину подверглись преследованиям. На данном стенде представлена информация о 38 из 56 специалистов с высшим образованием, которые после возращения в Азербайджан были расстреляны или сосланы.

В музее особое внимание уделяется женщинам-жертвам политических репрессий. На соответствующем стенде отражена информация с копиями документов о 5 женщинах, которые были расстреляны – Хадидже Гайыбовой, Мадине Гиясбейли, Немят Меликовой, Панфилии Танаилиди и Айне Султановой, а также о женах расстрелянных «врагов народа», которые были сосланы в исправительно-трудовые лагеря. Также здесь можно познакомиться с копией документа о ссылке Шукрии Ахундзаде - жены известного поэта Ахмеда Джавада. Даже то, что на ее попечении были четверо малолетних детей, не спасло Шукрию ханым от репрессий. На стенде предоставляются соответствующие копии документов о 44 азербайджанских женщинах, которые были сосланы в Акмолинский лагерь жен изменников Родины (АЛЖИР).

Отдельный стенд посвящен великому драматургу и поэту Гусейну Джавиду. Представленные документы свидетельствуют о непрекращающихся репрессиях, которым подвергался великий мыслитель в то время.

На следующем стенде повествуется о репрессиях, жертвами которых стали представители азербайджанской интеллигенции. Здесь вниманию предоставляются копии актов и справок о расстреле поэта Микаила Мушфига, педагога Таги Шахбази, актера Аббаса Мирзы Шарифзаде и других.

В музее особое место отведено депортации азербайджанцев из Армении. Документы, размещенные на соответствующем стенде, демонстрируют политику СССР, поддерживающую переселение армян, живущих за границей, в Армению, в то же время отсутствие должного внимания к положению азербайджанцев в Армении с последующей депортацией азербайджанцев с родных земель. Здесь же размещены копии документов, свидетельствующих о выселении из Азербайджана немцев и азербайджанцев, являющихся подданными Ирана.

Первыми жертвами репрессий, берущих начало в 1920 году, стали ведущие лица АДР - члены парламента и правительства. Копии документов о расстрелах и ссылках многих членов партий "Мусават" и "Единение и прогресс" являются доказательством абсолютной жестокости большевиков по отношению к своим оппонентам. Также в организации политических репрессий по отношению к азербайджанской интеллигенции отмечается особая роль лиц армянской национальности, занимавших на тот период высокие посты в органах спецслужб.

Для воссоздания картины поведения и отношения большевиков с политическими заключенными в годы репрессий в музее были восстановлены камеры содержания, карцеры, комнаты допросов и расстрела. В коридорах музея созданы композиции, символизирующие протест незаконно осужденных и стремление к свободе.

После открытия музея планируется продолжить работы по налаживанию контактов с музеями жертв репрессий, функционирующими в местах бывших исправительно-трудовых лагерей на территории России и Казахстана, сбору сведений об азербайджанских осужденных в этих лагерях, созданию новых экспозиций, привлечению к работе в музее родственников жертв репрессий и поиску документов и вещей, принадлежавших незаконно преследуемым.

Государственная пограничная служба приглашает внуков и правнуков, близких родственников жертв политических репрессий к сотрудничеству с целью оказания помощи деятельности музея, также приветствует любую инициативу, способствующую обогащению фондов музея.