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    В Баку состоялось мероприятие к 65-й годовщине смерти Бюльбюля

    Kультурная политика
    • 01 октября, 2026
    • 13:53
    В Баку состоялось мероприятие к 65-й годовщине смерти Бюльбюля

    В Мемориальном музее Бюльбюля состоялось поэтическо-музыкальное мероприятие, посвященное 65-й годовщине со дня смерти выдающегося азербайджанского певца.

    Как передает Report, мероприятие "От слова к песне: Бюльбюль" прошло 30 сентября.

    Встречу открыла директор Мемориального музея Бюльбюля Фаргана Джаббарова. Руководитель проекта Modern Poems Лала Гасанова рассказала о цели мероприятия, направленного на сохранение памяти о Бюльбюле посредством поэзии и музыки, а также знакомство молодого поколения с его творческим наследием.

    В рамках программы участники проектов Gənc Şairlər и Modern Poems представили стихотворения, посвященные жизни и творчеству Бюльбюля. Музыкальные произведения исполнили лауреат республиканских и международных конкурсов Ирада Хасилова и пианистка Офелия Дадашова.

    В завершение мероприятия Фаргана Джаббарова вручила участникам почетные грамоты. Для гостей также была организована экскурсия по музею.

    Бюльбюль (Муртуза Машади Рза оглу Мамедов) - основоположник азербайджанского профессионального вокального искусства, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии, профессор и общественный деятель. Он скончался 26 сентября 1961 года.

    В Баку состоялось мероприятие к 65-й годовщине смерти Бюльбюля
    В Баку состоялось мероприятие к 65-й годовщине смерти Бюльбюля
    В Баку состоялось мероприятие к 65-й годовщине смерти Бюльбюля
    В Баку состоялось мероприятие к 65-й годовщине смерти Бюльбюля
    Бюльбюль Дом-музей Бюльбюля
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