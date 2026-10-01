В Баку состоялось мероприятие к 65-й годовщине смерти Бюльбюля

В Мемориальном музее Бюльбюля состоялось поэтическо-музыкальное мероприятие, посвященное 65-й годовщине со дня смерти выдающегося азербайджанского певца.

Как передает Report, мероприятие "От слова к песне: Бюльбюль" прошло 30 сентября.

Встречу открыла директор Мемориального музея Бюльбюля Фаргана Джаббарова. Руководитель проекта Modern Poems Лала Гасанова рассказала о цели мероприятия, направленного на сохранение памяти о Бюльбюле посредством поэзии и музыки, а также знакомство молодого поколения с его творческим наследием.

В рамках программы участники проектов Gənc Şairlər и Modern Poems представили стихотворения, посвященные жизни и творчеству Бюльбюля. Музыкальные произведения исполнили лауреат республиканских и международных конкурсов Ирада Хасилова и пианистка Офелия Дадашова.

В завершение мероприятия Фаргана Джаббарова вручила участникам почетные грамоты. Для гостей также была организована экскурсия по музею.

Бюльбюль (Муртуза Машади Рза оглу Мамедов) - основоположник азербайджанского профессионального вокального искусства, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии, профессор и общественный деятель. Он скончался 26 сентября 1961 года.