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В Баку прошло дефиле, были продемонстрированы национальные костюмы и арахчыны

В Баку прошло дефиле, были продемонстрированы национальные костюмы и арахчыны В Баку прошло дефиле “Карабах - Это Азербайджан! Шуша - от традиции к будущему”.
Kультурная политика
6 мая 2022 г. 20:20
В Баку прошло дефиле, были продемонстрированы национальные костюмы и арахчыны

В Баку прошло дефиле “Карабах - это Азербайджан! Шуша - от традиции к будущему”.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в Музее "Даш Салнаме" при поддержке Бакинского дома национальной одежды.

Дефиле было посвящено победе, одержанной в результате 44-дневной Отечественной войны, и Году Шуши.

На мероприятии было представлено около 40 женских и мужских национальных костюмов, относящихся к Карабаху и, в частности, к Шуше, а также арахчыны.

В мероприятии приняли участие представители госструктур, посольств, СМИ, а также общественные деятели.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's national costumes demonstrated at defile in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda dəfilə gecəsi keçirilib, Şuşaya aid milli geyimlər, araxçınlar nümayiş olunub

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