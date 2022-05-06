В Баку прошло дефиле, были продемонстрированы национальные костюмы и арахчыны

В Баку прошло дефиле “Карабах - Это Азербайджан! Шуша - от традиции к будущему”.

В Баку прошло дефиле “Карабах - это Азербайджан! Шуша - от традиции к будущему”.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в Музее "Даш Салнаме" при поддержке Бакинского дома национальной одежды.

Дефиле было посвящено победе, одержанной в результате 44-дневной Отечественной войны, и Году Шуши.

На мероприятии было представлено около 40 женских и мужских национальных костюмов, относящихся к Карабаху и, в частности, к Шуше, а также арахчыны.

В мероприятии приняли участие представители госструктур, посольств, СМИ, а также общественные деятели.