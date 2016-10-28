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    В Баку состоялась выставка "Моя Индия"

    Выставка посвящена годовщине установления азербайджано-индийских отношений

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Баку прошла выставка заслуженного художника Азербайджана Ашрафа Гейбатова "Моя Индия".

    Как сообщает Report, выставка прошла в резиденции посла Индии в Азербайджане Санджая Рана.

    Выступивший на мероприятии посол отметил, что А.Гейбатов известный художник, член Ассоциации художников ЮНЕСКО. 

    Посол добавил, что А.Гейбатов автор известных полотен, которые выставлялись в Нью-Йорке, Москве и др. городах. С.Рана отметил, что художник дважды посещал Индию, после чего отразил то, что увидел в своих картинах.

    Затем автор картин, а также другие почетные гости мероприятия зажгли ритуальные свечи в знак открытия выставки.

    Отметим, что на выставке представлены около 35 картин художника. Выставка посвящена годовщине установления азербайджано-индийских отношений. Предполагается, что полотна также будут выставлены в других местах Баку.

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