В Баку состоялась выставка "Моя Индия"

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Баку прошла выставка заслуженного художника Азербайджана Ашрафа Гейбатова "Моя Индия".

Как сообщает Report, выставка прошла в резиденции посла Индии в Азербайджане Санджая Рана.

Выступивший на мероприятии посол отметил, что А.Гейбатов известный художник, член Ассоциации художников ЮНЕСКО.

Посол добавил, что А.Гейбатов автор известных полотен, которые выставлялись в Нью-Йорке, Москве и др. городах. С.Рана отметил, что художник дважды посещал Индию, после чего отразил то, что увидел в своих картинах.

Затем автор картин, а также другие почетные гости мероприятия зажгли ритуальные свечи в знак открытия выставки.

Отметим, что на выставке представлены около 35 картин художника. Выставка посвящена годовщине установления азербайджано-индийских отношений. Предполагается, что полотна также будут выставлены в других местах Баку.