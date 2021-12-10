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В Баку состоялась презентация сборника стихов румынского поэта

В Баку состоялась презентация сборника стихов румынского поэта В Баку состоялась презентация сборника стихов румынского национального поэта Михая Эминеску на азербайджанском языке и тематической выставки работ румынских и зарубежных художников.
Kультурная политика
10 декабря 2021 г. 18:15
В Баку состоялась презентация сборника стихов румынского поэта

В Баку состоялась презентация сборника стихов румынского национального поэта Михая Эминеску на азербайджанском языке и тематической выставки работ румынских и зарубежных художников.

Как сообщает Report, презентация книги и выставка приурочены к 30-й годовщине признания Румынией государственной независимости Азербайджана.

Как заявил посол Румынии в нашей стране Василе Соаре произведения М. Эминеску впервые за 30 лет были переведены на азербайджанский язык.

По его словам, это "не просто книга, каждая из поэм сопровождается иллюстрациями художников, которые отобразили свое видение этого произведения".

Посол отметил, что летом следующего года по случаю 30-летия установления дипотношений между странами также планируется визит в Азербайджан румынских художников, которые отразят свои впечатления от страны в своих работах.


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