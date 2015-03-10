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    В Баку состоялась презентация румынского фильма "Морген"

    Фильм продемонстрирован в рамках Недели Франкофонии

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация киноленты "Морген" известного румынского режиссера Мариан Кризан. Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Румынии в Азербайджане и Французским институтом в рамках Недели Франкофонии в Баку (8-15 марта).

    На показе присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, общественные деятели, молодежь и студенты.

    Открывая мероприятие посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье отметил, что Неделя Франкофонии, которая ежегодно проводится в Баку, неизменно привлекает внимание азербайджанских зрителей. 

    Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану в свою очередь заявил, что фильм повествует о крупкой дружбе румына и турка. Одну из главных ролей в фильме сыграл турецкий актер Йилмаз Ялчын. Посол отметил, что Румыния уделяет особое внимание развитию отношений с Азербайджаном, в том числе в сфере культуры. 

    Отметим, что фильм "Морген" получил ряд наград на фестивалях в Локарно, Салониках, Люксембурге. 

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