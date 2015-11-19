Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация переведенной на азербайджанский язык книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Джанлы Роваят" (Живая легенда), посвященная искусству туркменского ковроткачества.

Как сообщает Report, выступившая на презентации заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что отношение президента Туркменистана к сохранению традиций народа является похвальным. По ее словам, ковры являются важным элементом культуры как Туркменистана, так и Азербайджана.

Председатель государственного объединения "Туркменхалы" Огулхажат Ишанкулиева заявила, что сегодня дружба между туркменским и азербайджанским народами процветает день ото дня. По ее словам, взаимовыгодные отношения между двумя братскими народами берут свои корни из глубокой старины. О.Ишанкулиева напомнила, что сотканный в 2001 году гигантский ковер "Золотой век" площадью 301 кв. м вошел в Книгу Рекордов Гиннесса, как самый большой ковер, однако сегодня создаются ковры еще больших размеров.

Выступивший на мероприятии посол Туркменистана в Азербайджане Тойли Комеков сказал, что книга посвящена богатейшему пласту духовной и материальной культуры туркменского народа - искусству национального ковроткачества.

По его словам, в книге подробно рассматриваются орнаменты, вошедшие в государственную символику туркмен, старинные и редкие ковровые узоры: "Насколько ковры ценны на Востоке, лишь туркмены сделали их не только важнейшей частью духовной и материальной культуры, но и ярким национальным символом. Сегодня туркменские ковры стали брендом".

Далее выступившие директор государственной библиотеки Государственного культурного центра Туркменистана Гульджахан Сувханова, главный директор "Азерхалча" Алисафа Нуриев, специалист по коврам Мамедгусейн Гусейнов также поделились своими впечатлениями от книги и рассказали об общностях в технологиях ковроткачества Азербайджана и Туркменистана.

В конце мероприятия была представлена культурная часть программы в рамках которой артисты из Туркменистана представили национальные танцы и исполнили национальные песни Туркменистана.

Отметим, что книга "Джанлы Роваят" состоит из 400 страниц и была опубликована в 2011 году.