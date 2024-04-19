В Баку состоялась презентация песни Горгуда "Bridges in the dark"

В Баку состоялась презентация ​​песни азербайджанского исполнителя Горгуда "Bridges in the dark".

В Баку состоялась презентация ​​песни азербайджанского исполнителя Горгуда "Bridges in the dark".

Как сообщает Report, "Bridges in the dark" стала одной из 6 композиций, представленных в Азербайджане на конкурсе песни "Евровидение-2024".

"Bridges in the dark" — баллада о неугасимой надежде, проливающей свет во тьму. Любовь в песне – способность пройти любое препятствие, как мост, независимо от его размера, является главным вдохновением, дающим порхать крылья для этой мечты. Cлова говорят о наличии людей, которые становятся мостами в жизни тех, с кем невозможно встретиться в жизни.

Композиция песни принадлежит Горгуду, слова – Нурлане Джафаровой. Аранжировка Азима Гараева и Рустама Рзаева, звукорежиссер Рустам Рзаев, продюсер бэк-вокала Мила Майлз, бэк-вокал исполняет Мадо Салих.

Руководитель проекта – Нурлана Джафарова. Оператор-постановщик и оператор дрона Фаиг Ширинбейли, оператор Зейнал Акбар, монтаж и цветокоррекция Рашад Гасанов, ассистент оператора Рамин Агаев, стилист Шамхал Рамазанлы, визажист Эм Адгезалли, танцоры "Nero Dance Crew" - Камиль Байрамов и Сара Исмайлова.

Горгуд (Эльвин Новрузов) родился в 1992 году в городе Гянджа. Музыкой он занимался с детства.

В 2015 году он участвовал в лицензионном проекте "The Voice of Azerbaijan", который впервые проводился в Азербайджане, и дошел до полуфинала. В 2016 году представил свою новую песню "Hypnotize" в новогоднем эфире украинского канала "Перши".

В 2018 году вышли песни "Dərdverən" и "Qalib ol". В 2019 году занял первое место по вокалу на музыкальном фестивале "Wonderland Georgia Song Fest" в Грузии. В этом же году он написал основной саундтрек к фильму "Qış Nağılı" под названием "Nağıllar".

В 2020 году Горгуд выпустил свою следующую песню под названием "Evim Sənsən". В 2022 году Горгуд сменил сценический псевдоним и представил песню "Bağışla", которая сыграла большую роль в его новой жизни. В этом же году вышла еще одна песня под названием "Baxma".

В 2023 году он вновь исполнил песню Айгюн Кязымовой "Qoy işığı söndürüm" вместе с Нармин Керимбековой. В том же году Горгуд представлял Азербайджан на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Беларуси.