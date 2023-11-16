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В Баку состоялась презентация книги и фильма про жизнь братьев Нобель

В Баку состоялась презентация книги и фильма про жизнь братьев Нобель По случаю 150-й годовщины наследия братьев Нобель в Азербайджане, состоялась презентация книги и фильма про жизнь основателей первой иностранной компании в Баку.
Kультурная политика
16 ноября 2023 г. 16:47
В Баку состоялась презентация книги и фильма про жизнь братьев Нобель

По случаю 150-й годовщины наследия братьев Нобель в Азербайджане, состоялась презентация книги и фильма про жизнь основателей первой иностранной компании в Баку.

Как передает Report, мероприятие организовано посольством Швеции в Азербайджане.

"В 1873 году Роберт Нобель впервые посетил Азербайджан. Визит Роберта в страну огней и ветров заложил начало развитию сферы нефтяной промышленности Азербайджана, а также двусторонних отношений между Азербайджаном и Швецией",- сказал посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон на открытии мероприятия.

По словам посла, важная инициатива для сохранения наследия братьев Нобель в Азербайджане была предпринята год назад, когда было решено перевести книгу о них на азербайджанский язык, а также снять документальный фильм.

В свою очередь, автор книги Бенгт Янгфельдт подчеркнул, что ее написание стало для него удовольствием не только потому, что он писал про одну из самых популярных шведских семей, но также открыл для себя Баку и Азербайджан.

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Версия на английском языке ФотоPresentation of book and film about life of Nobel brothers takes place in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Nobel qardaşlarının həyatından bəhs edən kitabın və filmin təqdimatı olub

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