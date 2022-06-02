В Баку состоялась премьера пакистанского фильма

В Баку при поддержке посольства Пакистана в Азербайджане состоялась премьера фильма "Dum Mastam" ("Опьяненный любовью").

В Баку при поддержке посольства Пакистана в Азербайджане состоялась премьера фильма "Dum Mastam" ("Опьяненный любовью").

Как передает Report, в мероприятии принял участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи и депутат Милли Меджлиса, председатель межпарламентской группы дружбы Пакистан-Азербайджан Ганира Пашаева.

По словам посла Билала Хайи, он рад тому, что пакистанский фильм демонстрируется именно в братском Азербайджане.

"В фильме затрагиваются тема человеческих ценностей и социальные проблемы. Хотим, чтобы больше пакистанских фильмов были показаны в Баку, ведь это хороший способ культурного общения между странами и способ для привлечения туристов. Такие мероприятия это еще одна возможность укрепить отношения между Пакистаном и Азербайджаном", - заявил пакистанский дипломат.

"Надеюсь, это событие даст толчок к сотрудничеству между культурными деятелями двух стран. В будущем намерены снять совместный фильм с Пакистаном", заявила в свою очередь депутат Ганира Пашаева.

Фильм "Dum Mastam" повествует о любви двух молодых людей из Пакистана. Его можно посмотреть в Cinema plus в "Гянджлик молле" с субтитрами на азербайджанском языке.