О нас

В Баку состоялась премьера пакистанского фильма

В Баку состоялась премьера пакистанского фильма В Баку при поддержке посольства Пакистана в Азербайджане состоялась премьера фильма "Dum Mastam" ("Опьяненный любовью").
Kультурная политика
2 июня 2022 г. 16:30
В Баку состоялась премьера пакистанского фильма

В Баку при поддержке посольства Пакистана в Азербайджане состоялась премьера фильма "Dum Mastam" ("Опьяненный любовью").

Как передает Report, в мероприятии принял участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи и депутат Милли Меджлиса, председатель межпарламентской группы дружбы Пакистан-Азербайджан Ганира Пашаева.

По словам посла Билала Хайи, он рад тому, что пакистанский фильм демонстрируется именно в братском Азербайджане.

"В фильме затрагиваются тема человеческих ценностей и социальные проблемы. Хотим, чтобы больше пакистанских фильмов были показаны в Баку, ведь это хороший способ культурного общения между странами и способ для привлечения туристов. Такие мероприятия это еще одна возможность укрепить отношения между Пакистаном и Азербайджаном", - заявил пакистанский дипломат.

"Надеюсь, это событие даст толчок к сотрудничеству между культурными деятелями двух стран. В будущем намерены снять совместный фильм с Пакистаном", заявила в свою очередь депутат Ганира Пашаева.

Фильм "Dum Mastam" повествует о любви двух молодых людей из Пакистана. Его можно посмотреть в Cinema plus в "Гянджлик молле" с субтитрами на азербайджанском языке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Pakistan filminin premyerası keçirilib
Версия на английском языке ФотоPakistani film premiered in Baku

Экслюзивные новости

Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2022 г. 17:42
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
1 июня 2022 г. 14:26
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением Формула-1
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1"
1 июня 2022 г. 14:06
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
1 июня 2022 г. 13:25
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
31 мая 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi