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В Баку состоялась лекция немецкого востоковеда о творчестве Низами Гянджеви

В Баку состоялась лекция немецкого востоковеда о творчестве Низами Гянджеви В связи с 880-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви посольство Германии в Азербайджане организует серию мероприятий в Баку и Гяндже.
Kультурная политика
4 октября 2021 г. 19:40
В Баку состоялась лекция немецкого востоковеда о творчестве Низами Гянджеви

В связи с 880-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви посольство Германии в Азербайджане организует серию мероприятий в Баку и Гяндже.

Как передает Report, сегодня в Бакинском книжном центре в рамках этих мероприятий состоялась лекция немецкого востоковеда, писателя и переводчика Стефана Вайднера, посвященная творчеству Низами Гянджеви, его знаменитой "Хемсе", в том числе поэме "Лейли и Меджнун".

По его словам, стихи Низами предназначались не только для того круга и той эпохи, Фридрих Шиллер и Иоганн Вольфганг Гете и другие также были вдохновлены им. 

Также Стефан Вайднер рассказал слушателям и о других известных в Германии произведениях азербайджанской литературы, в том числе романе Курбана Саида "Али и Нино".

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