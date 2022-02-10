В Баку состоялась конференция, посвященная работам французского фотографа Поля Надара

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась конференция "Поль Надар, из Стамбула в Ташкент через Кавказ", посвященная работам этого известного французского фотографа.

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась конференция "Поль Надар, из Стамбула в Ташкент через Кавказ", посвященная работам этого известного французского фотографа.

Как сообщает Report, в ходе конференции, состоявшейся в гибридном формате, эксперт по наследию Надара, заведующая отделом фотографии французской Мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия Матильд Фальжье рассказала о жизни фотографа, его работах, путешествиях по Кавказу.

Мероприятие организовано при поддержке посольства Франции в Азербайджане.

Участники конференции также смогли ознакомиться с выставкой работ Поля Надара, открывшейся в Национальном музее искусств в декабре прошлого года.