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В Баку состоялась конференция, посвященная работам французского фотографа Поля Надара

В Баку состоялась конференция, посвященная работам французского фотографа Поля Надара В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась конференция "Поль Надар, из Стамбула в Ташкент через Кавказ", посвященная работам этого известного французского фотографа.
Kультурная политика
10 февраля 2022 г. 19:35
В Баку состоялась конференция, посвященная работам французского фотографа Поля Надара

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась конференция "Поль Надар, из Стамбула в Ташкент через Кавказ", посвященная работам этого известного французского фотографа.

Как сообщает Report, в ходе конференции, состоявшейся в гибридном формате, эксперт по наследию Надара, заведующая отделом фотографии французской Мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия Матильд Фальжье рассказала о жизни фотографа, его работах, путешествиях по Кавказу.

Мероприятие организовано при поддержке посольства Франции в Азербайджане.

Участники конференции также смогли ознакомиться с выставкой работ Поля Надара, открывшейся в Национальном музее искусств в декабре прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Pol Nadarın əsərlərinə həsr olunmuş konfrans keçirilib
Версия на английском языке Baku hosts conference dedicated to works of French photographer Paul Nadar

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