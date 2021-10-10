В Баку состоялась церемония закрытия международной книжной выставки-ярмарки

Состоялась церемония закрытия международной книжной выставки-ярмарки (Baku International Book Fair 2021), организатором которой является Министерство культуры Азербайджана.

Состоялась церемония закрытия международной книжной выставки-ярмарки (Baku International Book Fair 2021), организатором которой является Министерство культуры Азербайджана.

Как передает Report, на церемонии закрытия гостем дня был писатель Тогрул Мехти.

Помимо писателя были приглашены музыканты и народный артист Мири Юсиф.

Состоялись встречи с писателями и презентации книг. Участники сделали большие скидки на все книги, которые продавались на выставке.

В выставке приняли участие народные писатели и поэты Азербайджана, известные молодые писатели, известные иностранные писатели и актеры.

Почетными гостями выставки стали Чингиз Абдуллаев, Гюльсерен Бугдайыджиоглу, Эльхзан Элатлы, Синан Ягмур, Тогрул Мехти Ниязи, Эрджан Кесал и др.

Отметим, что книжный фестиваль, проходивший 6-10 октября, был приурочен к 880-летнему юбилею великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Раньше эта выставка проходила каждые два года, со следующего года будет проводиться ежегодно.