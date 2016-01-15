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    В Баку состоялась церемония возложения цветов к памятнику выдающегося румынского музыканта Джордже Энеску

    Церемония была приурочена ко Дню национальной культуры Румынии

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялась церемония возложения цветов к памятнику выдающегося румынского музыканта Джордже Энеску.

    Как сообщает Report, ежегодная церемония была приурочена ко Дню национальной культуры Румынии.

    На мероприятии приняли участие посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану, сотрудники посольства, общественные деятели Азербайджана, тесно сотрудничающие с Румынией. 

    Посол поблагодарил всех присутствующих за участие в мероприятии, отметив важность этого дня для его страны. 

    В конце посол вместе с гостями возложил венок и цветы к памятнику Дж.Энеску.

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