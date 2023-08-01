В Баку состоялась церемония торжественного открытия Дней культуры Узбекистана

Во Дворце Гейдара Алиева 1 августа состоялась организованная Министерством культуры торжественная концертная программа, посвященная церемонии открытия Дней культуры Узбекистана.

Во Дворце Гейдара Алиева 1 августа состоялась организованная Министерством культуры торжественная концертная программа, посвященная церемонии открытия Дней культуры Узбекистана.

Как сообщает Report , выступая на церемонии, министр культуры Адиль Керимли выразил удовлетворение проведением в Азербайджане Дней культуры Узбекистана и высказал уверенность, что они внесут вклад в дальнейшее укрепление дружественных связей между двумя братскими странами.

Министр отметил, что Дни культуры Узбекистана имеют свою особенность. Узбекские музыканты, мастера искусств приехали в Азербайджан творческим коллективом в составе более 200 человек, которые в течение четырех дней представят жемчужины богатой узбекской культуры.

Коснувшись древних исторических уз, связывающих Азербайджан и Узбекистан, богатой общей культуры, обычаев и традиций, министр сказал:

"Прочные и нерушимые дружественные отношения между двумя народами являются символом нашего исторического братства. Благодаря исключительным усилиям президента Ильхама Алиева и президента Шавката Мирзиёева отношения стратегического партнерства между двумя странами сегодня расширяются, во всех сферах развивается сотрудничество. Тесные дружеские отношения между руководителями двух стран, взаимные встречи и визиты, плодотворный диалог также вносят ценный вклад в сотрудничество, поднимают азербайджано-узбекские связи на новый уровень. Партнерство между нашими государствами не ограничивается лишь развитием двусторонних отношений. Оно успешно продолжается и в рамках ряда международных и региональных организаций. Осуществляя совместную деятельность, направленную на сохранение, а также пропаганду в глобальном масштабе культурного наследия и ценностей наших народов, мы выступаем с единой позиции и на международных платформах. Народы Азербайджана и Узбекистана всегда вносили огромный вклад в общечеловеческую и тюркскую культуры, обогащая их. Как и во многих других сферах, многосторонние связи развиваются между нашими странами и в области культуры. В укреплении связей в сфере культуры следует особо отметить и роль функционирующего в Ташкенте Центра Гейдара Алиева. Центр реализует масштабные проекты, направленные на сближение наших народов".

Выступивший затем министр культуры, народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков выразил благодарность президенту Азербайджана за радушный прием и поддержку в проведении в Азербайджане Дней культуры Узбекистана. Подчеркнув, что народы двух стран связывают многовековые дружественные узы и общий путь исторического развития, министр отметил, что важную роль в укреплении двусторонних связей играют искренние дружеские отношения глав государств.

Затем была представлена большая концертная программа с участием мастеров искусств Азербайджана и Узбекистана в сопровождении Государственного симфонического оркестра Узбекистана.

Отметим, что перед концертом делегация Узбекистана во главе с министром культуры Озодбеком Назарбековым посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Наряду с большой концертной программой в рамках Дней культуры, организованных с 1 по 4 августа в Баку министерствами культуры Азербайджана и Узбекистана, запланированы показ театральных представлений, открытие книжной выставки и другие интересные мероприятия.