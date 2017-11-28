В Баку состоится зимняя благотворительная ярмарка

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 3 декабря в Баку в Passage 1901 состоится зимняя ярмарка Winter Bazar, прибыль от мероприятия будет направлена на нужды инвалидов.

Как сообщает Report, организатором ярмарки выступает HQS Group – компания, которая занимается развитием мусульманской индустрии в Азербайджане.

Также на ярмарке будут проведены платные мастер-классы для детей по мыловарению и построению макета мечети, бесплатный тренинг для взрослых по уходу за лицом, который будет вести специально приглашенный косметолог-консультант из Украины. Наряду с этим, для детей будет создано пространство для творчества, где они смогут рисовать и мастерить поделки, пока их родители совершают покупки.

Учитывая, что 3 декабря – Международный день инвалидов, организаторы выделили 10 мест творческим людям с ограниченными возможностями здоровья для того, чтобы они смогли продемонстрировать и продать свои творения.

Часть средств, вырученных с ярмарки, будет направлена на нужды инвалидов "Həyat fondu" и благотворительной организации "Damla".

Отметим, что Winter Bazar будет функционировать 3 декабря с 10:00 до 19:00. На открытии будут присутствовать звезды и известные деятели Азербайджана.