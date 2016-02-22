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    В Баку состоится выступление эстонского хора

    Концерт приурочен к национальному дню Эстонии

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ По случаю 98-ой годовщины провозглашения Эстонской Республики в Баку состоится праздничный концерт Смешанного хора Старого города Таллина и органистки Кристель Аэр.

    Как сообщили Report в посольстве Эстонии в Азербайджане, концерт состоится в концертном зале Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибекова 25 февраля в 19:00.

    В ходе концерта будут исполнены знаменитые композиции И.С.Баха, Ж.Аркадельта и эстонских композиторов, таких как Урмас Сисаск, Пярт Уусберг и другие.

    Вход на концерт свободный.

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