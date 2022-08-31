В Баку состоится выставка индийской продукции Best of India

В Баку состоится эксклюзивная выставка продукции Best of India.

В Баку состоится выставка эксклюзивной индийской продукции Best of India.

Как передает Report со ссылкой на посольство Индии в Азербайджане, выставка пройдет с 2 по 12 сентября в Бакинском дворце спорта.

Мероприятие Best of India постоянно проводится в зарубежных странах и знакомит мир с высококачественной одеждой, текстилем и товарами для жизни индийской промышленности.

Временный поверенный в делах посольства Индии Винай Кумар заявил, что в этом году на выставке, которая проводится в Баку в девятый раз, примут участие около 65 индийских компаний. Главным представлением мероприятия станет эксклюзивный показ мод “индийское творчество на сцене”, гости смогут увидеть его в течение первых трех дней выставки с 13:00 до 16:00.

На мероприятии также будут представлены народные танцы индийского культурного наследия, исполнение песен Болливуда, игра на традиционных инструментах, искусство рисунка хной и многое другое. Кроме того, во время мероприятия будет непрерывно демонстрироваться видео с субтитрами на азербайджанском языке с целью продвижения туристических, культурных и инвестиционных возможностей Индии.