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    В Баку состоится V Благотворительный Пасхальный базар

    В ходе мероприятия состоится розыгрыш благотворительной лотереи

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ V Благотворительный Пасхальный базар пройдет в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку 2-3 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, в ходе Пасхального базара, организованного посольством России в Азербайджане, представительством Россотрудничества и Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви, посетители смогут приобрести пасхальные наборы, оригинальную авторскую бижутерию, красочные азербайджанские платки, произведения мастеров живописи и резьбы по дереву, натуральный мёд и праздничные куличи. 

    Будет проведен розыгрыш благотворительной лотереи. Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям-сиротам.

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