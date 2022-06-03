В Баку состоится показ индийских фильмов

В Баку при поддержке посольства Индии в Азербайджане состоится показ болливудских фильмов.

В Баку при поддержке посольства Индии в Азербайджане состоится показ болливудских фильмов.

Как сообщает Report, на презентации первого фильма присутствовал посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.

По его словам, показ состоится в рамках празднования 75-летия независимости Индии.

"В Азербайджане очень любят индийские фильмы, они популярны до сих пор. Надеемся, что и эти кинокартины придутся по душе аудитории", - заявил Б. Ванлалвавна.

Зрителям будут продемонстрированы 3 болливудских фильма - Phillauri (3 июня), Badrinath ki Dulhania (4 июня) и Nil Battey Sannata (5 июня) на английском языке с субтитрами на азербайджанском.