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В Баку состоится показ индийских фильмов

В Баку состоится показ индийских фильмов В Баку при поддержке посольства Индии в Азербайджане состоится показ болливудских фильмов.
Kультурная политика
3 июня 2022 г. 17:08
В Баку состоится показ индийских фильмов

В Баку при поддержке посольства Индии в Азербайджане состоится показ болливудских фильмов.

Как сообщает Report, на презентации первого фильма присутствовал посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.

По его словам, показ состоится в рамках празднования 75-летия независимости Индии.

"В Азербайджане очень любят индийские фильмы, они популярны до сих пор. Надеемся, что и эти кинокартины придутся по душе аудитории", - заявил Б. Ванлалвавна.

Зрителям будут продемонстрированы 3 болливудских фильма - Phillauri (3 июня), Badrinath ki Dulhania (4 июня) и Nil Battey Sannata (5 июня) на английском языке с субтитрами на азербайджанском.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Hindistan filmləri nümayiş olunacaq

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