В Баку состоится Пасхальный базар

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ VIII Благотворительны й Пасхальный базар пройдет в Российском информационно-ку льтурном центре (РИКЦ) в Баку 6-7 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, на открытии мероприятия 6 апреля запланировано участие архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра, представителей ряда посольств, аккредитованных в Азербайджане.

В ходе Пасхального базара будут представлены пасхальные атрибуты, изделия народных промыслов, сувениры, украшения и картины художников. Также состоится благотворительная лотерея.

Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям-сиротам.