В Баку состоится Пасхальный базар

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ VIII Благотворительны
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, на открытии мероприятия 6 апреля запланировано участие архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра, представителей ряда посольств, аккредитованных в Азербайджане.
В ходе Пасхального базара будут представлены пасхальные атрибуты, изделия народных промыслов, сувениры, украшения и картины художников. Также состоится благотворительная лотерея.
Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям-сиротам.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости