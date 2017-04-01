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    В Баку состоится Пасхальный базар

    Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям-сиротам
    © Courtesy İmage

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ VIII Благотворительный Пасхальный базар пройдет в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку 6-7 апреля.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ,  на открытии мероприятия 6 апреля запланировано участие  архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра, представителей ряда посольств, аккредитованных в Азербайджане.

    В ходе Пасхального базара будут представлены пасхальные атрибуты, изделия народных промыслов, сувениры, украшения и картины художников. Также состоится благотворительная лотерея.

    Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям-сиротам.

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