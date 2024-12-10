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В Баку состоится круглый стол "Гобустан как сакральный код человечества"

В Баку состоится круглый стол "Гобустан как сакральный код человечества" Арт-центр Nine Senses приглашает всех интересующихся историей, культурой и тайнами древних цивилизаций на круглый стол "Гобустан как сакральный код человечества".
Kультурная политика
10 декабря 2024 г. 19:49
В Баку состоится круглый стол Гобустан как сакральный код человечества

Арт-центр Nine Senses приглашает всех интересующихся историей, культурой и тайнами древних цивилизаций на круглый стол "Гобустан как сакральный код человечества".

Как передает Report, это уникальное событие пройдет в рамках исследовательской работы "Коды Гобустана" и объединит специалистов в области археологии, искусствоведения, экологии и истории.

Ведущие эксперты представят свои взгляды на сакральное наследие Гобустана. Тарлан Манафов, шаман Гобустана, выступит с темой "Код Гобустана". Малахат Фараджева, доктор исторических наук и специалист по наскальному искусству, раскроет "Тайны в трех измерениях: раскрытие скрытых сюжетов на скалах Гобустана". Алигейдар Мамедов, председатель НПО "Хаяджан", эксперт по лесному биоразнообразию и член Международной комиссии по защите природных территорий при WCPA/IUCN, представит доклад "Параллельная эволюция", где исследует древние цивилизации Азербайджана через призму мифологии и сакрального мировоззрения. Сабит Джоджулу, краевед и руководитель инициативной группы "Охотники за артефактами", расскажет о "Тюркском культурном наследии Гобустана", уделяя особое внимание тамгам, их сохранению и популяризации через туристические маршруты. Джейхун Байрамлы, доктор исторических наук, выступит с темой "Шаманизм, зороастризм, суфизм и связь Гобустана с мировыми цивилизациями", раскрывая взаимосвязи древнего Гобустана с ключевыми культурными и духовными центрами мира.

Мероприятие затронет ключевые аспекты феномена Гобустана, такие как его археологическое значение, символизм наскального искусства, космологические учения древних и альтернативные интерпретации символов.

Особое внимание будет уделено художественной диораме "Гобустан-3029", созданной фотографом и режиссером Илькином Зеферли. Эта уникальная работа переносит зрителей в далекое будущее и объединяет мифологию, современность и футуризм. Автор лично расскажет о своем вдохновении и смыслах, заложенных в детали диорамы.

Завершит круглый стол просмотр фильма Тогрула Авшара, снятого в живописных локациях Гобустана. Картина исследует связь искусства с сакральными пространствами, раскрывая, как Места Силы вдохновляют и превращают художника в проводника энергии.

Арт-центр Nine Senses - это место творчества, отдыха и саморазвития на берегу Каспийского моря. Здесь можно провести время всей семьей, насладиться уютной атмосферой и вкусным ужином в кафе здорового питания.

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