В Баку состоится круглый стол "Гобустан как сакральный код человечества"

Арт-центр Nine Senses приглашает всех интересующихся историей, культурой и тайнами древних цивилизаций на круглый стол "Гобустан как сакральный код человечества".

Арт-центр Nine Senses приглашает всех интересующихся историей, культурой и тайнами древних цивилизаций на круглый стол "Гобустан как сакральный код человечества".

Как передает Report, это уникальное событие пройдет в рамках исследовательской работы "Коды Гобустана" и объединит специалистов в области археологии, искусствоведения, экологии и истории.

Ведущие эксперты представят свои взгляды на сакральное наследие Гобустана. Тарлан Манафов, шаман Гобустана, выступит с темой "Код Гобустана". Малахат Фараджева, доктор исторических наук и специалист по наскальному искусству, раскроет "Тайны в трех измерениях: раскрытие скрытых сюжетов на скалах Гобустана". Алигейдар Мамедов, председатель НПО "Хаяджан", эксперт по лесному биоразнообразию и член Международной комиссии по защите природных территорий при WCPA/IUCN, представит доклад "Параллельная эволюция", где исследует древние цивилизации Азербайджана через призму мифологии и сакрального мировоззрения. Сабит Джоджулу, краевед и руководитель инициативной группы "Охотники за артефактами", расскажет о "Тюркском культурном наследии Гобустана", уделяя особое внимание тамгам, их сохранению и популяризации через туристические маршруты. Джейхун Байрамлы, доктор исторических наук, выступит с темой "Шаманизм, зороастризм, суфизм и связь Гобустана с мировыми цивилизациями", раскрывая взаимосвязи древнего Гобустана с ключевыми культурными и духовными центрами мира.

Мероприятие затронет ключевые аспекты феномена Гобустана, такие как его археологическое значение, символизм наскального искусства, космологические учения древних и альтернативные интерпретации символов.

Особое внимание будет уделено художественной диораме "Гобустан-3029", созданной фотографом и режиссером Илькином Зеферли. Эта уникальная работа переносит зрителей в далекое будущее и объединяет мифологию, современность и футуризм. Автор лично расскажет о своем вдохновении и смыслах, заложенных в детали диорамы.

Завершит круглый стол просмотр фильма Тогрула Авшара, снятого в живописных локациях Гобустана. Картина исследует связь искусства с сакральными пространствами, раскрывая, как Места Силы вдохновляют и превращают художника в проводника энергии.