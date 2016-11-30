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    В Баку состоится концерт "Ustadlara Sayğı Gecəsi"

    На концерте выступят турецкая солистка Армаган Эльчи и азербайджанская певица Эльнара Абдуллаева

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке Института Юнуса Эмре, Союза ашугов Азербайджана и Фонда тюркской культуры и наследия состоится концерт "Ustadlara Sayğı Gecəsi".

    Как заявили Report из посольства Турции в Азербайджане, концерт состоится 1 декабря в Международном мугамном центре.

    Здесь в исполнении турецкой солистки Армаган Эльчи и азербайджанской певицы Эльнары Абдуллаевой прозвучат популярные песни великих турецких и азербайджанских композиторов.  

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