В Баку состоится концерт "Ustadlara Sayğı Gecəsi"

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке Института Юнуса Эмре, Союза ашугов Азербайджана и Фонда тюркской культуры и наследия состоится концерт "Ustadlara Sayğı Gecəsi".

Как заявили Report из посольства Турции в Азербайджане, концерт состоится 1 декабря в Международном мугамном центре.

Здесь в исполнении турецкой солистки Армаган Эльчи и азербайджанской певицы Эльнары Абдуллаевой прозвучат популярные песни великих турецких и азербайджанских композиторов.