В Баку состоится концерт под управлением известного французского дирижера

Известный французский дирижер Натали Морен выступит с концертом в Баку.

Как сообщили Report в посольстве Франции в Азербайджане, концерт состоится 21 апреля на сцене Азербайджанской Государственной Академической Филармонии.

Концерт Н. Морен является частью "Недель Франкофонии" в Баку и организован посольством Франции.

Натали Морен основную часть своей творческой деятельности провела в Латинской Америке и Европе. Она была дирижером в таких знаменитых коллективах, как оркестр Буэнос-Айреса, Каннский Филармонический оркестр, Брюссельской филармонии и других. В 2017 году она была постоянным дирижером Турецкой государственной оперы города Мерсин.