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    В Баку состоится концерт музыкантов из Северного Кипра

    На концерте прозвучат известные произведения таких композиторов как Франц Лист, Роберт Шуманн

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоится концерт "Яркие цвета" (Vurğulu Rənglər).

    Как сообщает Report, концерт пройдет 3 ноября в Зале камерной и органной музыки и будет организован при поддержке представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Баку.

    На концерте прозвучат известные произведения таких композиторов как Франц Лист, Роберт Шуманн, а также турецких композиторов в исполнении музыкантов из Северного Кипра Руйи Танер (пиано) и Динчера Озера (перкуссионные инструменты).

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