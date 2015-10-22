В Баку состоится концерт музыкантов из Северного Кипра

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоится концерт "Яркие цвета" (Vurğulu Rənglər).

Как сообщает Report, концерт пройдет 3 ноября в Зале камерной и органной музыки и будет организован при поддержке представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Баку.

На концерте прозвучат известные произведения таких композиторов как Франц Лист, Роберт Шуманн, а также турецких композиторов в исполнении музыкантов из Северного Кипра Руйи Танер (пиано) и Динчера Озера (перкуссионные инструменты).