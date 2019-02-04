В Баку состоится концерт казахстанской музыкальной группы Mezzo

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 10 апреля в Азербайджанской государственной академической Филармонии состоится концерт казахстанской музыкальной группы Mezzo.

Как сообщает Report, концерт состоится при организационной поддержке посольства Казахстана в Азербайджане и министерства культуры Азербайджана.

Mezzo – популярная вокальная группа в Казахстане, работающая в направлении классического кроссовера – музыкального стиля, представляющего собой синтез элементов классической и популярной музыки.

Основанная в 2012 году и состоящая из 4 талантливых молодых людей, группа Mezzo исполняет песни на разных языках мира, включая каверы на песни из репертуаров таких исполнителей, как Andrea Bocelli, Il Divo, Josh Groban, Alessandro Safina, Elton John, Elvis Presley, Frank Sinatra и др., а также свой авторский репертуар.

Группа успешно гастролирует как по Казахстану, так и за рубежом. Молодым талантам рукоплескали в Астане, Нью-Йорке, Лондоне, Каире, Киеве.