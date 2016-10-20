Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоится концерт итальянской и азербайджанской классической музыки.

Как сообщили Report в посольстве Италии в Азербайджане, концерт состоится 27 октября в большом зале Государственного театра музыки им. Рашида Бехбудова.

Концерт проводится в рамках программы по обмену музыкантами, осуществляемой Ассоциацией "Espressioned'Arte", по программе ERASMUS между Бакинской музыкальной академией и Консерваторией Луиджи Керубини. Цель проекта - развитие отношений между двумя консерваториями.

В рамках этой программы, музыканты Бакинской музыкальной академии посетят Италию 1-5 ноября, где выступят с финальным концертом 4 ноября во Флоренции и Риме.