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В Баку состоится фестиваль японской культуры

В Баку состоится фестиваль японской культуры 15 мая в Баку пройдет "Фестиваль японской культуры".
Kультурная политика
11 мая 2022 г. 12:03
В Баку состоится фестиваль японской культуры

15 мая в Баку пройдет "Фестиваль японской культуры".

Как сообщает Report, фестиваль организован посольством Японии в Азербайджане в рамках серии мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

В ходе него будут представлены стенды с образцами японской культуры, состоится демонстрация японских ремесел и различные сценические представления, связанные с этой страной. Гости фестиваля смогут ознакомиться с тем, как собираются икебаны - композиции из цветов, проходит традиционна японская чайная церемония, создаются оригами (фигурки из бумаги), а также с искусством японской каллиграфии и традиционной одеждой японцев - кимоно и юката.

Вход на мероприятие свободный.


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