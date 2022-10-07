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В Баку состоится фестиваль японских боевых искусств

В Баку состоится фестиваль японских боевых искусств 8 октября в Бакинском дворце спорта пройдет “Азербайджанский фестиваль японских боевых искусств".
Kультурная политика
7 октября 2022 г. 17:47
В Баку состоится фестиваль японских боевых искусств

8 октября в Бакинском дворце спорта пройдет “Азербайджанский фестиваль японских боевых искусств".

Как передает Report, посетители Будо-фестиваля смогут ознакомиться с рядом представленных в Азербайджане японских традиционных видов спорта, таких как карате, дзюдо, айкидо, кэндо и другие, а также посетить стенды, связанные с японской культурой и спортом.

На открытии запланировано участие посла Японии в Азербайджане Джуничи Вада и министра молодежи и спорта Фарида Гаибова.

Фестиваль проводится при совместной организации посольства Японии и министерства молодежи и спорта Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yapon döyüş idman sənətləri festivalı keçiriləcək
Версия на английском языке Baku to host festival of Japanese martial arts

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