В Баку состоится фестиваль японских боевых искусств

8 октября в Бакинском дворце спорта пройдет “Азербайджанский фестиваль японских боевых искусств".

8 октября в Бакинском дворце спорта пройдет “Азербайджанский фестиваль японских боевых искусств".

Как передает Report, посетители Будо-фестиваля смогут ознакомиться с рядом представленных в Азербайджане японских традиционных видов спорта, таких как карате, дзюдо, айкидо, кэндо и другие, а также посетить стенды, связанные с японской культурой и спортом.

На открытии запланировано участие посла Японии в Азербайджане Джуничи Вада и министра молодежи и спорта Фарида Гаибова.

Фестиваль проводится при совместной организации посольства Японии и министерства молодежи и спорта Азербайджана.