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    В Баку состоится фестиваль французской кухни

    Традицию проведения кулинарного фестиваля заложил бывший министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в 2015 году

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В марте в Баку состоится фестиваль французской кухни "Goût de France/Good France 2016". Как сообщает Report со ссылкой на посольство Франции, с 15 марта блюда французской кухни можно будет продегустировать и приобрести в трех ресторанах в Азербайджане, состоятся кулинарные презентации c участием шеф-поваров из Франции.

    Отметим, что подобное мероприятие проводится в Азербайджане во второй раз.

    Традицию проведения подобного кулинарного фестиваля в ряде стран мира  заложил бывший министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в 2015 году. 

    Отметим, что фестиваль французской кухни будет организован на 5 континентах 150 посольствами Франции по всему миру. 

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