В Баку состоится читка чилийской пьесы "Там, где живут варвары"

В рамках фестиваля современной драматургии Characters в Баку 3 июля пройдет читка пьесы "Там, где живут варвары" (исп: "Donde Viven los Bárbaros") чилийского драматурга и режиссера Пабло Манци.

В рамках фестиваля современной драматургии Characters в Баку 3 июля пройдет читка пьесы "Там, где живут варвары" (исп: "Donde Viven los Bárbaros") чилийского драматурга и режиссера Пабло Манци.

Об этом сообщили Report в посольстве Чили в Азербайджане.

Мероприятие состоится в Германо-азербайджанском культурном обществе "Капельхаус". Ставит читку режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра и Азербайджанского государственного театра "Йуг" Турал Мустафаев.

В читке примут участие студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

В посольстве отметили, что с ноября 2023 года в рамках фестиваля Characters проведен целый ряд мероприятий, направленных на популяризацию и развитие современной драматургии в Азербайджане.

Главным мероприятием стал конкурс пьес, по итогам которого были выбраны победители и в марте 2024 года на сцене Государственного театра песни проведены читки пьес.

Characters продолжает программу читок современных пьес азербайджанских и зарубежных авторов на разных площадках.

Пьеса Пабло Манци, написанная в 2015 году, поднимает темы насилия и страхов в современном мире, социально-политических разногласий внутри общества, касается проблем мигрантов и гендерной идентичности.

Отметим, что вход свободный, а возрастной ценз: 18+.