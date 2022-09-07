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В Баку сняты торговые вывески со здания Музея железной дороги

В Баку сняты торговые вывески со здания Музея железной дороги Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана провела мониторинг исторического здания (Музей железной дороги), расположенного на проспекте Азадлыг, 22.
Kультурная политика
7 сентября 2022 г. 13:41
В Баку сняты торговые вывески со здания Музея железной дороги

Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана провела мониторинг исторического здания (Музей железной дороги), расположенного на проспекте Азадлыг, 22.

Как сообщает Report, в рамках мониторинга с фасада музея, являющегося историческим памятником, демонтированы вывески и таблички с названиями торговых объектов.

Таким образом, устранены вмешательства, портящие художественно-эстетический облик и архитектурный стиль исторического здания. С владельцами торговых объектов была проведена разъяснительная беседа.

Мониторинг исторических памятников в Баку проводится с 1 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDəmir Yolu Muzeyinin üzərinə vurulmuş lövhələr sökülüb

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